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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

الأحد 14/مارس/2021 - 03:31 م
انتر ميلان
انتر ميلان
عبد القادر عرابي
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تغلب ساسولو على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن أحداث مواجهات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

كما فاز فيورنتينا على مضيفه بينيفينتو برباعية مقابل هدف، بينما تعادل جنوى مع ضيفه أودينيزي بنتيجة 1-1.

وتستكمل لقاءات الجولة، اليوم الأحد 13 مارس، حيث تقام عدة مباريات، أهما مواجهة إنتر ميلان أمام تورينو، وقمة تجمع بين ميلان ونابولي، ولقاء كالياري أمام يوفنتوس.

وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مواجهات اليوم الأحد:

1- إنتر ميلان 62 نقطة.
2- ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 52 نقطة.
4- أتالانتا 52 نقطة.
5- روما 50 نقطة.
6- نابولي 47 نقطة.
7- لاتسيو 46 نقطة.
8- ساسولو 39 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 38 نقطة.
10- أودينيزي 33 نقطة.
11- سامبدوريا 32 نقطة.
12- فيورنتينا 29 نقطة.
13- بولونيا 28 نقطة.
14- جنوى 28 نقطة.
15- سبيزيا 26 نقطة.
16- بينيفينتو 26 نقطة.
17- كالياري 22 نقطة.
18- تورينو 20 نقطة.
19- بارما 16 نقطة.
20- كروتوني 15 نقطة.

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رياضة الدوري الايطالي اخبار الرياضة

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