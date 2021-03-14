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الاتحاد السكندري يستضيف البطولة العربية للسلة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:34 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
إسلام عودة
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وقع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى صباح اليوم على عقود استضافة ناديه للنسخة الثالثة والثلاثين من البطولة العربية لكرة السلة فى الفترة من 9 - 19 أكتوبر القادم  مع العميد عبد الله الأمين العام للاتحاد العربى . 

وحضر توقيع العقود كلا من المحاسب حازم الرجال وعضوا المجلس أحمد فؤاد وأحمد عبد المجيد والمدير التنفيذي جاسر شمس والمدير المساعد للشئون الرياضية ومحمد جمعة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة . 

ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الشكر للواء اسماعيل القرقاوى رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة وعبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربى والدكتور مجدى أبوفريخة رئيس الاتحاد المصرى للسله . 

وصرح رئيس نادى الإتحاد السكندرى بأن ناديه قادر على تنظيم بطولة تليق باسم وسمعه نادى زعيم الثغر العريق. 

وأوضح مصيلحى أنه جارى تشكيل مجموعة من اللجان وورش العمل لإخراج الحدث بشكل يليق باسم وتاريخ نادى الاتحاد السكندرى . 

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندرى حصل على كأس البطولة فى آخر نسختين منها عام 2018 فى لبنان ،2019 فى المغرب .

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البطولة العربية للسلة

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