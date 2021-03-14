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صحة المرأة: الكشف المبكر لسرطان الثدي يساهم في الشفاء أسرع (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمام كبير بصحة المرأة المصرية، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر لسرطان الثدي يأتي جزء هام بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، إن الورم حال تشخيصه مبكرًا يتم شفاءه بشكل أسرع وأفضل، لافتًا إلى أن أورام الثدي لها خاصية أنه يمكن تشخيصها بشكل مبكر، مؤكدًا أن نسبة شفاء سرطان الثدي تصل لـ 95% في حالات الاكتشاف المبكرة.

وتابع رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، أن الوحدات الصحية في مختلف المحافظات هي الخطوة الأولى للسيدات للكشف عن أمراض سرطان الثدي، لافتًا إلى أنه تم تحويل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى برنامج متكامل يشمل التشخيص والعلاج، مشيرًا إلى أنهم يسعوا أن يكون علاج سرطان الثدي مثل العلاج بالدول العظمي باستخدام أفضل علاج وأفضل أنواع جراحة وأفضل تدريب طبي وتطوير منظومة العلاج بالكامل مهما كانت التكلفة.

وأكد، أن التشخيص والعلاج والمتابعة لمرضى سرطان الثدي ضمن المبادرة مجانًا بالكامل مهما كانت التكلفة.

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