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وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية  اليوم الأحد بزيارة مفاجئة لمركز شباب المالحةالتابع لإدارة شباب المنصورة  لمتابعة سير العمل بالمركز ومتابعة الاستعدادات لافتتاح الملعب الخماسى المنجل بالمركز.

وكان فى استقباله اثناء زيارته  محمد الرفاعى مدير عام ادارة شباب المنصورة ومحمد حماده احمد عضو مجلس ادارة مركز شباب المالحة وناهد صبرى عبد الرحيم مدير مركز شباب المالحة وشريف عبد العظيم امين الصندوق بمركز شباب المالحة  و ناجى عبد العزيز رئيس قسم الهيئات وسامح فوزى وصلاح الغرباوى ومصطفى السيد بقسم المتابعة واحمد عطوه رئيس قسم المنشآت بادارة شباب المنصورة.

وقد اكد وكيل الوزارة خلال الزيارة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين بالمركز والمترددين على المركز واثناء تنفيذ الانشطة فى بمركز شباب المالحة  .
وتفقد وكيل الوزارة أثناء زيارته الملعب المنجل واطمئن على ارضية الملعب وسلامته للاستخدام وصالة الجيم وصالة الكاراتية وصالة الاجتماعات والمكتبة وسطح المركز وشدد على نظافة المركز ومتابعة اجراءات التعقيم باستمرار ولبس الكمامات للعاملين والمترددين على مركز شباب المالحة.

كما اشار  الى استغلال الجزء الخالى بين الملعب الخماسى ومبنى المركز لاقامة صالة افراح او حمام سباحة به كما نبه على ضرورة عمل سور خرسانى حول الملعب الخماسى المنجل للحفاظ عليه مضيفا ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية بالمحافظة.

وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة
وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة
وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة
وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة
وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة
وكـيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلـية في زيارة مفاجئة لمركـز شـباب المالحة

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