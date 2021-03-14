لقاء مصالحة الجماهير.. موعد مباراة يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيف ثقيل على نظيره كالياري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين ويرغب اليوفي لمصالحة جماهيره.





موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري فى الدورى الإيطالي





وتقام مباراة يوفنتوس وكالياري فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الأحد.





ويرغب فريق يوفنتوس فى الفوز على كالياري وتحقيق الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير بعد الخروج من دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بورتو البرتغالي.





ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 52 نقطة بينما كالياري فى المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.



