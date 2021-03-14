Advertisements

عمر خيرت يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح المنارة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
عمر خيرت يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح المنارة

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي فى مركز المنارة بالتجمع الخامس وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل.
.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أبرز مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت".

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من عشاق الموسيقار عمر خيرت.

أخبار تهمك

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

بعد رصد واقعة التحرش بفتاة.. إجراءات مشددة من المترو لمواجهة المتحرشين

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار