عمر خيرت يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح المنارة



يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي فى مركز المنارة بالتجمع الخامس وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل.

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ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أبرز مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت".



ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من عشاق الموسيقار عمر خيرت.