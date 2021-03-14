التعليم عن أول يوم في التيرم الثاني : نسبة الحضور مرتفعة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة الحضور في المدارس اليوم مرتفعة.



وأضافت المصادر أنه يوجد لجان متابعة تعمل علي متابعة سير العملية التعليمية في اليومين الاول للدراسة في الفصل الدراسي الثاني.



من جانبه قال ناصر شعبان مدير ادارة جنوب الجيزة التعليمية أن اليوم الاول للفصل الدراسي الثاني في مدارس جنوب الجيزة مر بسلام دون مشاكل.



وأضاف في تصريح خاص أن نسبة الحضور اليوم بلغت ٧٠٪؜.



وبدأت الدراسة اليوم الأحد الموافق ١٤ مارس بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحضور في الفصل الدراسي الثاني اختياري وليس اجباري مؤكدة الوزارة أن اذا كان يرغب ولي الامر في عدم ذهاب اولاده فعليه كتابة اقرار بذلك.