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قتلى وجرحى بانهيار ثلجي شمالي إيران

الأحد 14/مارس/2021 - 03:43 م
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صورة
وكالات
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة 19 آخرون على الأقل، جراء حادث سير تسبب به انهيار ثلجي شمال البلاد.

 

وبحسب الهيئة الإيرانية، وقع الحادث على طريق كرج - شالوس (جالوس) الجبلي الرابط بين طهران وساحل بحر قزوين، "حيث أتى انهيار ثلجي على حافلة كانت تقل أفراد فريق لكرة القدم المصغرة انطلق من العاصمة الإيرانية".

 

ويذكر أن طريق كرج -شالوس الملتوية بين صفوح الجبال أحد أكثر الطرق الإيرانية جمالا وأكثرها خطورة.

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قتلى وجرحى ايران انهيارات ثلجية

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