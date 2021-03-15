تعرف على مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة الطلاب، تستمر وزارة الصحة في الكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم)، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس.





١. أعلنت وزارة الصحة، استمرار العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.





٢. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.





٣. تستهدف فحص 14 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفًا 444 مدرسة حكومية وخاصة.





٤. يجرى المسح الطبي للتلاميذ من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.





٥. تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.





٦. كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 250 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.





٧. يشارك 1800 فريق طبي بالمبادرة، يتكون كل فريق منهم من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري).





٨. وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.





٩. اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





١٠. يتم المسح على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم.





١١. تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.



