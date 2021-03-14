119.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 119.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 355 مليون جرعة.





ووفقًا لبيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 119000514 حالة .





وقد أفادت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، بأن عدد المتعافين يقترب من 67.7 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو 2648000 ألف حالة .





وقد أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم .