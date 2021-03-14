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ألمانيا: الإغلاق كلف الاقتصاد 50 مليار يورو

الأحد 14/مارس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
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صرح مايكل هوثر مدير معهد الاقتصاد الألمانى "آى دبليو" أن أزمة كورونا كانت ولا تزال صدمة للاقتصاد الألمانى على الرغم من أن الاقتصاد الألمانى من الاقتصاديات الثابتة، مشيرا إلى أن الإغلاق كلف البلاد حوالى 50 مليار يورو.

ونشرت صحيفة "بيلد إم زونتاج"، اليوم الأحد، تقريرا أفادت فيه أن الإغلاق الذى نفذته الحكومة الألمانية للحد من انتشار فيروس كورونا يكلف الاقتصاد الألمانى 50 مليار يورو فى الربع الأول من عام 2021، واستشهد التقرير بحسابات المعهد، وأضاف أنه بشكل عام يصل تراجع الناتج المحلى الإجمالى نتيجة أزمة كورونا إلى 250 مليار يورو حتى الآن.

كما أشار إلى أنه بدون حزم المساعدات الحكومية الفيدرالية وبدل العمل لوقت قصير، كان سيصبح هناك عواقب أسوأ، لكنه انتقد فى نفس الوقت طول الوقت حتى تم صرف المساعدات.

 

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