عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة قبل مواجهة فيتا كلوب

تعرض محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة دموية في رأسه خلال مشاركته في مران النادي الأهلي وهو الأول في الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





ويقوم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بإسعاف محمد هاني حيث قام بخياطة رأس اللاعب على أن يتم تحديد موقف اللاعب من مباراة فيتا كلوب خلال الساعات المقبلة.





وتوقف مران الأهلي لدقائق من أجل الإطمئنان على سلامة اللاعب كما قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بمتابعة عملية إسعاف اللاعب من أجل الإطمئنان عليه.



