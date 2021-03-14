قبل انطلاقته مع الزمالك.. ماذا فعل كارتيرون في "ضربة البداية" مع 10 أندية سابقة؟





وتنطلق مباراة الزمالك مع الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي.





ويتطلع "كارتيرون" لقيادة الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الإبقاء على فرصه في التأهل للدو ربع النهائي بالبطولة القارية، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين، خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط، ومولودية الجزائر الثاني برصيد 5 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغال الترتيب بنقطة واحدة.





وسبق وقاد "كارتيرون" فريق الزمالك في الموسم الماضي، وخاض معه 31 مباراة، حقق 19 انتصارًا، و3 تعادلات و9 هزائم، وتوج مع الفريق الأبيض بلقب بطولتي كأس السوبر المحلي والإفريقي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير "بدايات" كارتيرون في تجاربه التدريبية السابقة قبل انطلاق ولايته الثانية مع الزمالك:-





- ديجون الفرنسي:

قاد باتريس كارتيرون فريق ديجون الفرنسي للفوز في مباراته الأولى على حساب فريق ستاد بريست 2-0 بكأس الرابطة الفرنسية عام 2009.





- منتخب مالي:

أول مباراة لـ كارتيرون مع منتخب مالي كانت ضد منتخب بتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا عام 2012 وفاز بنتيجة 3-0.





- مازيمبي:

قاد كارتيرون فريق مازيمبي الكونغولي للفوز في مباراته الأولى بدوري أبطال إفريقيا ضد فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد ولكنه ودع البطولة الإفريقية بسبب خسارة فريقه ذهابًا 3-1.





- وادي دجلة:

في مباراته الأولى مع فريق وادي دجلة فاز المدرب الفرنسي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في الدوري الممتاز.





- النصر السعودي:

نجح المدرب الفرنسي في ضربة البداية مع فريق النصر السعودي عام 2017 وقاد الفريق للفوز على الوحدة 2-1 في الدوري السعودي للمحترفين.





- آريزونا يونايتد:

في تجربته التدريبية مع فريق آريزونا يونايتد الأمريكي خسر مباراته الأولى أمام فريق أوكلاهوما سيتي بنتيجة 3-2.





- الأهلي:

نجح كارتيرون في قيادة الأهلي للفوز على تاونشيب البتسواني بنتيجة 3-0 في مباراته الأولى مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





- الرجاء المغربي:

استهل المدرب الفرنسي مشواره مع فريق الرجاء المغربي بالتعادل مع حسنية أغادير 1-1 في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





- الزمالك:

أما مباراة كارتيرون الأولى في ولايته السابقة مع الزمالك فاز فيها على فريق الشرقية 3-1 بكأس مصر.





- التعاون:

تلقى كارتيرون هزيمة كاسحة في "ضربة البداية" مع فريق التعاون السعودي أمام الشارقة الإماراتي بنتيجة 6 - 0 في بطولة دوري أبطال آسيا.

يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، ولايته التدريبة الثانية بالقلعة البيضاء بمواجهة نارية ضد فريق الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.