تعرف على موعد طرح نانسي عجرم لأغنيتها الجديدة

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أمى"، على هامش الاحتفالات بعيد الأم إهداء لجميع الأمهات وذلك يوم 16 مارس الجارى عبر قناتها الخاصة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"..



الأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.



جدير بالذكر أن نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الجارى أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية..

