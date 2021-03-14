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محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"

الأحد 14/مارس/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان أستكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم فاعليات التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة أسوان،


وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد على أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ اسوان بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية وذلك على مدار 20 يومًا بقاعات التدريب تفاعليًا على فترتين صباحية ومسائية ووسط تطبيق التباعد والأجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا


حيث تأتي محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية التي تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام،


موضحا بأن برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مهارات القيادة والإتصال، فضلًا عن التوعية القومية والهوية والأمن القومي،


وأشارت غادة أبوزيد بأن هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أون لاين لمدة ٢٥ يومًا من يونيو الماضى وحتى الآن،


لافتا إلى أن " المسئول الحكومي المحترف " هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارتى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن حيث مستهدف تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"
محافظ أسوان : تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"

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