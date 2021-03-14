وزير خارجية كينيا يبدأ زيارته الرسمية لمصر من وزارة السياحة والآثار

استقبلت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا كوناكري خلال زيارته الحالية لمصر على رأس وفد رسمي لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.



وحرص وزير خارجية غينيا كوناكري على أن يستهل زيارته الرسمية لمصر بلقاء وزير السياحة والآثار لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالي السياحة والآثار .



ورحب وزير السياحة والآثار بإبراهيم كابا والوفد المرافق له، حيث أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة السبل الممكنة للتعاون.



واستعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة منذ أول يوليو الماضي وإجراءات السلامة الصحية المطبقة في جميع المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية بالإضافة إلى مقومات مصر السياحة ومقاصدها السياحة والأثرية المتنوعة والمختلفة.