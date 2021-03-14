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اللجنة الطبية تقرر الوفاة الإصابية لـ 37 طبيب و10 من التمريض و7 إداريين

الأحد 14/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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عقدت اللجنة الطبية العليا للوفاة الإصابية بالكورونا اجتماعها الثانى بحضور الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية وبرئاسة الدكتور أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا، والدكتورة سوسن المعدواى مدير اللجنة الطبية العليا.

وأفاد الزيات، أن اللجنة في اجتماعها "الثاني" أصدرت شهادة الوفاة الاصابية بالكورونا لعدد سبعة وثلاثون طبيبًا وصيدلى وعشرة من التمريض وسبعة إداريين صحيين.

وأشار عضو مجلس النقابة أن اللجنة في الجلسة الماضية (الأولي) قد أصدرت بالفعل عدد أربعة وسبعون شهادة وفاة اصابية بواقع ( 54 شهادة للأطباء و19 تمريض وفنيين و1 ادارى).

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