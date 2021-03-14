Advertisements

وزير البترول يترأس الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022.

وأكد الملا خلال الاجتماع ان الدعم المستمر للقيادة السياسية كان له أكبر الآثر في وضع استراتيجيات طموحة بآليات تنفيذ ديناميكية مستحدثة ساهمت بشكل كبير في النجاحات المتحققة بقطاع الغاز الطبيعى بمختلف مجالاته داخلياً وخارجياً.

وأضاف الملا أن التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة يعطى مصر ميزة تنافسية في المنطقة كما يعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية الامر الذى يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج ، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعى المصرى كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار.

وأكد ان قطاع الغاز الطبيعى كان له تواجدا مهماً في المدن الجديدة التي تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة متمثلاً فى تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز الى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة والمساهمة في توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن.

وأشار الملا الى ان النجاح مؤخرا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيداً على مصداقية مصر امام شركاؤها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أية تراكمات او مديونيات على هذا القطاع.

خلال اعمال الجمعية تم استعراض اهم نتائج أنشطة صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2020/2021 ، حيث أوضح الدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس انه جارى تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة الى 2ر1 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ اجمالى ماتم توصيله منذ يوليه 2013 وحتى الان نحو 5ر6 مليون وحدة سكنية وهو مايفوق ماتم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5ر5 مليون وحدة ، هذا بالإضافة إلى التوسع في امداد المصانع بالغاز واحلاله كوقود في السيارات.

وأشار الى الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية ، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين ، وإجراء مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2 ، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالى 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الانتاج.

وأشار الى إعادة تشغيل مصنع اسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وانهاءها.

كما استعرض المستهدف تنفيذه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي 2020/2021 في مختلف الأنشطة.

وتم خلال الجمعية العامة استعراض أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022 لأنشطة الغاز المختلفة ، فضلاً عن التوسع في انشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز في اطار التكليفات الرئاسية للتوسع في هذا المشروع بالإضافة للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز للمخابز، وتنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1500 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار الى أنه من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلى بنسبة 100% من الغاز الطبيعى واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث من المخطط ان يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 6ر57% من اجمالى الاستهلاك المحلى والقطاع الصناعى حوالى 5ر23% والباقى موزعاً على قطاع الاستهلاك المنزلى وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات.

وفى مجال البحث والاستكشاف والانتاج فمن المخطط الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالى استثمارات حوالى 7ر377 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات انتاج للغاز الطبيعى تصل الى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز يومياً و 100 الف برميل متكثفات.

حضر اعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ورؤساء جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التنمية الصناعية ومعهد بحوث البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ووكيل اول وزارة المالية وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية والمالية والإدارية والسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا المعلومات .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحده سكنيه مصنع إسالة الغاز بدمياط للعاملين الكم السوية

أخبار تهمك

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ ثلث ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ملاك الرحمة أم الخطيئة| حكاية مقتل ممرضة السلام من السادس.. وقصة سواق نص الليل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الملا" يطالب بتخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد الاستهلاك في شركات البترول

وزير البترول يترأس اجتماع أعمال الجمعية العامة لـ"ايجاس"

وزير البترول يترأس أعمال اجتماع الجمعية العامة لشركتى خالدة وقارون

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى معدلاته في سبتمبر الجاري

"البترول": انخفاض مبيعات البوتوجاز بنسبة 6%

"البترول" توقع 9 اتفاقيات تنقيب باستثمارات 452.3 مليون دولار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار