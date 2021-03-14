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"تؤدي للوفاة".. خبير أمن معلومات يُحذر من لعبة الوشاح الأزرق (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، من خطورة لعبة الوشاح الأزرق

وقال "حجاج"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، إن لعبة الوشاح الأزرق متواجدة على تطبيق "تيك توك" وتعتمد على العامل النفسي والتحدي وإيهام الشخص أنه مختلف، ومحاولة توصيل اللعبة للناس من خلال بعض المغريات، خاصة للسن الصغير الذي يحاول إثبات ذاته.

وأضاف خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، أن لعبة الوشاح الأزرق أحد الألعاب التي تؤدي للوفاة والانتحار، حيث تطلب من المستخدم كتم نفسه لفترة طويلة، أو تصوير نفسه في الظلام، معقبًا: "في ناس عدت من التحدي وناس معدتش"، مشيرًا إلى أن منع مثل هذه الألعاب لها العديد من المتطلبات أهمها وجود مكتب تمثيل للمنصات التي تقدم هذه الألعاب داخل مصر، أو توقيع اتفاقيات معها، مشيرًا إلى أن محتوى الفيديوهات حتى الآن الموجودة على لعبة الوشاح الازرق لا يتم استخدامها وإنما هي وسيلة للتحدي فقط.

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