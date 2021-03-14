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مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع

الأحد 14/مارس/2021 - 04:50 م
مساعد الليثي خلال الاتفاق
مساعد الليثي خلال الاتفاق
ميسون أبو الحسن
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أعلن مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن حصوله على عرض مميز لصالح الزملاء الصحفيين وأسرهم، من مصانع شركة GMC وإليكتروستار، بعد جلسة ودية مع رجل الأعمال محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي.


وقال في بيان له، إن العرض يتضمن توفير كل أنواع الأجهزة الكهربائية للزملاء بسعر المصنع، والذي يقل عن سعر السوق بنسبة ٢٥% على الأقل، ويصل إلى 30% في بعض الأجهزة، بنظامي الكاش والتقسيط وبميزات تفضلية أخرى بعد التنسيق مع نقابة الصحفيين.


وأضاف "الليثي" أن ذلك يأتي في ضوء برنامجه الانتخابي، الذي يعتمد بالأساس على الجانبين الاقتصادي والخدمي، مؤكدًا أن الاتفاق تضمن أن توفر مجموعة جي إم سي منتجات مصانع إليكتروستار وماركات أخرى بسعر المصنع، وبميزات تفضلية للزملاء الصحفيين وأسرهم.


ولفت إلى اتفاقه بشكل مبدئى مع أحد برندات الملابس التي يتم تصديرها لألمانيا بسعر المصنع، وبميزات تفضلية للزملاء الصحفيين وأسرهم، مشددًا على شعيه خلال الأيام القادمة لإضافة المزيد من الماركات والبراندات التي تلبي احتياجات الزملاء وأسرهم.


وكان قد تقدم مساعد الليثي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.

مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع
مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع
مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع
مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع

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