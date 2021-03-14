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وزير خارجية كينيا يكشف سبب بدء زيارته لمصر بوزارة السياحة والآثار

الأحد 14/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا كوناكري، إن حرصه على أن يبدأ الاجتماعات الثنائية مع الجانب المصرى من وزارة السياحة والآثار ينبع مما لمصر من خبرات كبيرة ومتراكمة فى مجالى السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال زيارة كوناكري الرسمية إلى مصر والتي بدأها باجتماعات ثنائية بوزارة السياحة والآثار.

وأكد وزير خارجية غينيا كوناكري على حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير قطاع السياحة والاستعانة بالكوادر المصرية في مجال المتاحف والترميم وذلك لتميز مصر في هذا المجال.

وتابع وزير خارجية غينيا كوناكري أن حرصه على استهلال زيارته الرسمية لمصر بلقاء وزير السياحة والآثار لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذين المجالين.

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