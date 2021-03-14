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تدريبات منفردة لنجم الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام فيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أدى طاهر محمد طاهر جناح الأهلي تدريبات منفردة عصر اليوم علي هامش المران الجماعي،في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

يأتي ذلك في ظل معاناة اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية والتي كانت قد لحقت به في الأيام الماضية.


وتحوم شكوك كبيرة حول قدرة طاهر علي اللحاق بمباراة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر لها عصر الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات  لدوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث خاصة مع تأزم موقفه الحالى بتواجده في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولي خلف ناديي سيمبا التنزاني وفيتا كلوب.

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