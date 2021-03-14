Advertisements

باباجان يهاجم أردوغان: المسئول الأول عن ضعف الاقتصاد والتعليم بتركيا

الأحد 14/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

اتهم علي باباجان وزير المالية السابق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم مجموعة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإضعاف الاقتصاد والتعليم في عموم البلاد، وذلك خلال خطاب ألقاه في مدينة أماسيا شمالي تركيا. 

 

وتابع باباجان: "إذا لم تُحل مشاكل التعليم والقانون بسرعة في تركيا سيقع أصحاب الدخل المتوسط في الفخ، لقد كنت أول من استخدم هذا المصطلح، لكن العقلية الحاكمة الآن جعلت التعليم والحقوق في القاع، لدي توصيتان مهمتان للحكومة اليوم، القانون والتعليم، دعهم يضعون هاتين النقطتين أمامهم ومن ثم سيتعافى الاقتصاد بعدها".

 

وأضاف باباجان: أن إصلاح الاقتصاد يكون عبر إصلاح القانون، وقال:"تمامًا مثل التعليم، من الضروري كتابة وصفة طبية للاقتصاد، ستكون هناك حزمة اقتصادية سيعلن عنها السيد أردوغان، دعونا نقدم نصيحتنا، أولًا يجب أن يكتبوا على مكاتبهم بخط كبير أن السبيل إلى تحسين الاقتصاد هو من خلال سيادة القانون".

 

وأردف: "ثانيًا، يجب أن تقوموا بإضفاء ثقة وديمقراطية كاملة، ثالثًا يجب أن تعملوا مع طاقم عمل نزيه ومختص، رابعًا يجب أن يكون لبرنامجكم الاقتصادي اتساق داخلي"، وتابع: "يجب أن تكون المؤسسات مثل البنك المركزي ومعهد الإحصاء ومؤسسات الدولة الأخرى مستقلة وقوية".

أخبار تهمك

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

ملاك الرحمة أم الخطيئة| حكاية مقتل ممرضة السلام من السادس.. وقصة سواق نص الليل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ ثلث ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار