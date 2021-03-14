صلاح يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وولفرهامبتون

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره وولفرهامبتون غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول حتى الآن صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.









ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :









1- محمد صلاح 17 هدف

2- برونو فرنانديز 16 هدف

3 – هاري كين 16 هدف

4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف

5- سون هيونج مين 13 هدف

6- باتريك بامفورد 13 هدف

7- جيمي فاردي 12 هدف

8 – إلكاي جوندوجان 12 أهداف

9- أولي واتكينيز 10 أهداف

10- كاليوم ويلسون 10 أهداف