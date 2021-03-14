Advertisements

صلاح يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وولفرهامبتون

الأحد 14/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره وولفرهامبتون غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول حتى الآن صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.


ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :


1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 16 هدف
3 – هاري كين 16 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- سون هيونج مين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 13 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 12 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف

أخبار تهمك

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

ملاك الرحمة أم الخطيئة| حكاية مقتل ممرضة السلام من السادس.. وقصة سواق نص الليل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ ثلث ساعة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار