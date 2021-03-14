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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 14 مارس.

وتلعب اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بين فريقي مصر المقاصة وغزل المحلة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز: 

الزمالك 33 نقطة 
الأهلي 27 نقطة 
بيراميدز 25 نقطة
مصر المقاصة 24 نقطة
إنبي 23 نقطة
المصري البورسعيدي 22 نطقة
سموحة 22 نطقة
الاتحاد السكندري 22 نقطة
سيراميكا 21 نقطة
الجونة 21 نقطة
غزل المحلة 19 نقطة
أسوان 17 نقطة
المقاوون العرب 15 نقطة
البنك الأهلي 14 نقطة
طلائع الجيش 13 نقطة
الإسماعيلي 10 نقاط
الانتاج الحربي 10 نقاط
وادي دجلة 9 نقاطر

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