الكشف عن حكم مباراة الإياب بين ريال مدريد وأتالانتا

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الشرطي الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتالانتا بعد غد الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية.

وبالإضافة إلى منصبه كحكم لكرة القدم، فإن ماكيلي يعمل أيضاً لدى الشرطة الهولندية.

وكان ريال مدريد قد فاز بلقاء الذهاب في إيطاليا بهدف نظيف.

أما مباراة مانشستر سيتي ومونشنغلادباخ فسيديرها الحكم الروسي سيرجي كاراسيف.

وستقام المباراة الثلاثاء، في ملعب بوشكاش أرينا، في بودابست، نظراً لقيود السفر التي تفرضها السلطات الإنجليزية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد.