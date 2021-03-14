البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كما أحال "جبالي" خلال الجلسة العامة، اليوم، 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس.



وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين وجاءت كالتالي:



- اتفاقية مصرف بحر البقر بين مصر والكويت.



- إتفاقية إنشاء محطتي تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت.



- إتفاقية مصر مع البنك الأوربي بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر



- إتفاقية لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية



- إصدار مشروع قانون في شأن حقوق المُسنين



- مشروع قانون إصدار المجلس القومي للأمومة والطفولة.



- مشروع قانون النهوض باللغة العربية.

