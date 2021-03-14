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البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

الأحد 14/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كما أحال "جبالي" خلال الجلسة العامة، اليوم، 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين وجاءت كالتالي:

- اتفاقية مصرف بحر البقر بين مصر والكويت.

- إتفاقية إنشاء محطتي تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت.

- إتفاقية مصر مع البنك الأوربي بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر

- إتفاقية لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية

- إصدار مشروع قانون في شأن حقوق المُسنين

- مشروع قانون إصدار المجلس القومي للأمومة والطفولة.

- مشروع قانون النهوض باللغة العربية.
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)
البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

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