أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حريصة على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، وأن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا يعكس العلاقة بين الشعبين.





وأشار إلى أنه لم يوجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، موضحا إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية قد تكون هذه أرضية ومنطلق للعلاقات الطبيعية.





وأوضح شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، أن بيان العلا يتم متابعة تنفيذ قطر لهذا البيان والوقت مبكر للحكم على التزام قطر بالبيان، ونستمر في لجنة المتابعة لتقييم أداء قطر، وأتطلع أن يكون هناك تنفيذ من قطر، وأشار إلى أن هناك رسائل إيجابية من قطر في هذا الشأن.





وعن سد النهضة، قال: نستمر في العمل على اتفاق ملزم يحافظ على حقوق مصر في المياه، ولكن إثيوبيا لم تظهر حتى الآن إرادة سياسية حقيقية للاتفاق ونتطلع للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح للدول الثلاث.





وأكد أن مصر تطلع لاتفاق وتعاون بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا يجنبنا التوترات في العلاقات ويحقق التعاون والتنمية والشراكة ولفت إلى ما حدث في جولة التفاوض بواشنطن من عدم الالتزام الإثيوبي.





وعن بيان مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن البعثة في جنيف تمارس الرصد والمتابعة للدول الأخرى التي تعطي لنفسها حق تقييم، فنحن نمارس نفس الحق إزاءهم.