Advertisements

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

الأحد 14/مارس/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حريصة على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، وأن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا يعكس العلاقة بين الشعبين.

وأشار إلى أنه لم يوجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، موضحا إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية قد تكون هذه أرضية ومنطلق للعلاقات الطبيعية.

وأوضح شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، أن بيان العلا يتم متابعة تنفيذ قطر لهذا البيان والوقت مبكر للحكم على التزام قطر بالبيان، ونستمر في لجنة المتابعة لتقييم أداء قطر، وأتطلع أن يكون هناك تنفيذ من قطر، وأشار إلى أن هناك رسائل إيجابية من قطر في هذا الشأن.

وعن سد النهضة، قال: نستمر في العمل على اتفاق ملزم يحافظ على حقوق مصر في المياه، ولكن إثيوبيا لم تظهر حتى الآن إرادة سياسية حقيقية للاتفاق ونتطلع للوصول إلى اتفاق يحقق المصالح للدول الثلاث.

وأكد أن مصر تطلع لاتفاق وتعاون بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا يجنبنا التوترات في العلاقات ويحقق التعاون والتنمية والشراكة ولفت إلى ما حدث في جولة التفاوض بواشنطن من عدم الالتزام الإثيوبي.

وعن بيان مجلس حقوق الإنسان، أوضح أن البعثة في جنيف تمارس الرصد والمتابعة للدول الأخرى التي تعطي لنفسها حق تقييم، فنحن نمارس نفس الحق إزاءهم.

أخبار تهمك

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ ثلث ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ملاك الرحمة أم الخطيئة| حكاية مقتل ممرضة السلام من السادس.. وقصة سواق نص الليل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار