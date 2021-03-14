القادسية يشكو اتحاد جدة بسبب "كمارا"

ذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد، أن نادي القادسية السعودي تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي اتحاد جدة بسبب مستحقات اللاعب هارون كمارا.





وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد، فإن القادسية استند في شكواه إلى عدم التزام نادي الاتحاد بتطبيق قرار غرفة فض المنازعات القاضي بسداد مبلغ 11 مليون ريال تمثل الدفعة المتبقية من قيمة انتقال كمارا.





ووفقاً للصحيفة ذاتها فإن نادي القادسية طلب من نادي النصر تسديد الدفعة المستحقة من صفقة انتقال اللاعب خالد الغنام التي حل موعدها منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي حيث تبقى مبلغ 10 ملايين ريال لم تسدد بعد.



