خبير أمن معلومات: تطبيق تحريك الصور إسرائيلي ويعتمد على تكنولوجيا التزييف (فيديو)

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، من خطورة تطبيق (MyHeritage) لتحريك الصور الثابتة.



وقال "حجاج"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، إن هذا التطبيق إسرائيلي صرف، وهو موجود منذ عام 2003، وانتشر خلال هذه الأيام وأصبح عليه 4.4 مليون مستخدم، لكونه يعمل حنين للماضي.



وأضاف خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، أن التطبيق يعتمد على تكنولوجيا التزييف العميق، وفكرته يعتمد على تجميع معلومات عن شجرة العائلة لاستخدام البرنامج، وتاريخ ميلاد أفراد العائلة وصورهم ومعلومات عنهم، كما أنه يلعب على العامل النفسي لجذب الناس بأشياء مضحكة، بقدرته على استخراج شهادة ميلاد غير حقيقية أو شهادة وفاة أو قسيمة زواج لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يرسل DNA لتأكيد أصل الشخص، من خلال مسحة للخد، فيبلغ الشخص عن جذوره.