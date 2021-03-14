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"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر

الأحد 14/مارس/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشفت الهيئة العامة الرعاية الصحية عن تفاصيل الجولة الميدانية للمدير التنفيذي للهيئة، والتي بدأها بزيارة وحدة طب أسرة البغدادي ثم وحدة حاجر الرزيقات بحري بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الطبية المقرر عملها طبقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تدشين التشغيل التجريبي بها رئاسيًا منذ منتصف فبراير 2021.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بدأت في المحافظة من خلال 42 وحدة ومركز طب أسرة، ومن المقرر أن تصل لـ 59مركز ووحدة طب أسرة تغطي كافة أرجاء المحافظة.

وقال البيان: تفقد المدير التنفيذي للهيئة الدكتور أمير التلواني سير العمل بوحدتي طب أسرة السابق ذكرهم، حيث تفقد أقسام "التسجيل الطبي، الصيدلية، قسم الطوارئ، قسم الأشعة، العيادات الخارجية، وتطعيمات متابعة الاطفال، متابعة الحمل، تثقيف صحي والأسري، تنظيم الأسرة والمشورة" وغرفة الملفات بالدور الأرضي.

كما راجع ملفات طب الأسرة داخل الوحدتين؛ للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بوحدة طب أسرة البغدادي والتي استهل بها جولته، حوالي 24 ألف ملف فردي، بواقع 6ألاف ملف عائلي، فيما بلغ إجمالي المواطنين المسجلين بوحدة الرزيقات بحري 12.737 ألف بواقع 3.184 ألف ملف عائلي، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وفي غضون الجولة استمع التلواني إلى آراء المواطنين لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، موجهًا بتخفيف معدلات التردد على وحدة طب أسرة الرزيقات بحري من خلال فتح طلبات الإحالة للوحدات المحيطة الأخرى، لتخفيف الضغط على الوحدة، وحرصًا على راحة وسلامة المنتفعين.

ووجه خلال جولته الميدانية، بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وآليات مكافحة العدوى داخل الوحدات، وشدد على ضرورة الالتزام بمسارات محددة ومخصصة للحالات المشتبهة والتي يتم تحديدها من خلال نقاط الفرز بمداخل الوحدة، كما تفقد أيضًا غرفه النظافة والتعقيم وخزانات المياه بالوحدة.

وفي ختام الزيارة تفقد المكاتب الإدارية، الحسابات، عيادات الأسنان، مكتب الصحة العامة، وأخيرًا قسم المعامل، ووجه باستغلال الشاشات الداخلية بالوحدات لبث رسائل تثقيفية توعوية للمواطنين المترددين وكذلك التوعية بأهمية الفحص الطبي الشامل للحفاظ على صحة وسلامة المنتفعين، لافتًا إلى إجراء 34.8 ألف فحص طبي شامل للمواطنين من خلال هاتين الوحدتين، وشدد على استمرارية حصر مستلزمات الأسنان والأدوية وأجهزة المعمل ومستلزمات الوقاية اللازمة للعمل على الوجه الأكمل.
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر
"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل الجولة الميدانية لوحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر

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