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محافظ الإسماعيلية: حملات مكثفة على الأكشاك لفحص التراخيص

الأحد 14/مارس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، على متابعة كافة القطاعات الخدمية بكافة قطاعات المحافظة وتوابعها، وشدد على ضرورة رفع كافة الإشغالات والمرور الدوري لرصد وإيقاف حالات البناء الغير مرخصة ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة بالمناطق المحرومة وأتباع قرارات مجلس الوزراء بمواعيد الغلق والتطهير المستمر للمصالح الحكومية والمنشآت التعليمية للحد من انتشار فيروس كورونا. تنفيذا لتعليمات محافظ الإسماعيلية بشأن الحملات المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بكافة صورها.

وكان حي ثالث الإسماعيلية شن حملات مكثفة على مدار ٤٨ ساعة، استهدفت مراجعه عدة تراخيص لأكشاك أسفرت عن إعادة بعضها لحجمه الأصلي ورفع الإشغالات، على جانب أخر تم اعطاء مهلة لعدد من الأكشاك ٢٤ ساعة لعودتهم إلى أماكنهم الأصلية، كما استهدفت الحملة مناطق "الطريق الدائري ومنطقة المدرسة المعمارية، وطريق صبري مبدى، والشارع التجاري، ومحيط مكتبة مصر، ميدان ٣٠ يونيو والشارع الفاصل بين المنطقة السابعة وأرض الجمعيات ".

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٧ محضر، وتشميع ٣ محال بدون ترخيص، و٤٠ شيشة، و٦٥ كرسي و٢٥ طاولة و، وضبط ١١ ميزان وكميات من الخضر والفواكه، وبعض المواد الغذائية و٦ ستاندات وهدم ٢ سور مخالف.

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