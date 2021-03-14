Advertisements

كاف يشيد بتنظيم بيراميدز لمباراة نكانا الزامبي بالكونفيدرالية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
Advertisements

 

أشاد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحسن تنظيم نادي بيراميدز لمباراة نكانا الزامبي والترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين في لقاء كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية حيث سجل الأهداف كل من محمود وادي وإسلام عيسي ومحمد فاروق.

 

وأشاد مسئولي الاتحاد الأفريقي بنادي بيراميدز من حيث التنظيم ووجه له الشكر وللرئيس التنفيذي ممدوح عيد على التنظيم الجيد خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ناكانا الزامبي بالكونفدرالية.

أخبار تهمك

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

ملاك الرحمة أم الخطيئة| حكاية مقتل ممرضة السلام من السادس.. وقصة سواق نص الليل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يتعرض للإصابة قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

01:43 م

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار