كاف يشيد بتنظيم بيراميدز لمباراة نكانا الزامبي بالكونفيدرالية

أشاد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بحسن تنظيم نادي بيراميدز لمباراة نكانا الزامبي والترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين في لقاء كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية حيث سجل الأهداف كل من محمود وادي وإسلام عيسي ومحمد فاروق.

وأشاد مسئولي الاتحاد الأفريقي بنادي بيراميدز من حيث التنظيم ووجه له الشكر وللرئيس التنفيذي ممدوح عيد على التنظيم الجيد خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ناكانا الزامبي بالكونفدرالية.