نجم الزمالك السابق يفجرها: رحيل باتشيكو خطأ كارثي





أكد تامر عبد الحميد ، نجم الزمالك الأسبق ، أن رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض كان خطأ كبير من إدارة الزمالك.





وقال عبد الحميد عبر برنامج (كورة تريند) مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأبيض مخاطرة من إدارة الزمالك ولكنه أصبح أمر واقع.





وأضاف:" اللجنة المؤقتة اتخذت هذا القرار وعلينا أن ندعم الكيان في ظل مباراة مهمة أمام الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أفريقيا".





وأبدى عبد الحميد رفضه التام لفكرة تطبيق سياسة الدور في حراسة المرمى مؤكداً أن الحارس الأفضل والأكثر جاهزية هو الأحق بحماية العرين وهو ما يحدده مدرب حراس المرمى مع المدير الفني.





وأكد أن الزمالك يعاني من مشكلة هجومية واضحة في ظل رحيل مصطفى محمد بعد التعاقد مع سيف الدين الجزيري وعدم قيده أفريقياً وعدم تأقلم مروان حمدي الوافد الجديد.