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كليب" ثرثرة" لـ ليجي سي تريند رقم 5 على موقع يوتيوب

الأحد 14/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر فيديو كليب أغنية "ثرثرة" لـ ليجي-سي، تربند رقم 5 على موقع "اليوتيوب"، كما إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "ما ترجعنيش 2015 no more.. ماكنتش بلبس Nike كنت لسا بلبس Polo.. عشنها مش عشاني هي كانت بتحبهم
كان نفسي اعمل فلوس كتير وما عرفش اعدهم".

قضيت 2017 على جروب واتس آب.. كان وقتها بيني وما بيني Gap.. وقتها ما كنش في أي Plans.. ماكنش في غير بفة وخمسة ستة Fans.. نانل لإنزاجي وزيزو وابو الليل في بيلي.. كاتب حاجة جامدة فشخ هسمعها لجيمي.. عندي حاسة تامنة.. بس مش بفتري..
كان في طموح حتى لو جيبنا ما فيهوش جنيه".

وانا كان نفسي ابقي Timmy Timmy Turner.. دهب والماظ لا لا لا مافيش سيلفر.. لو عالنفس فطولو مش بيخلص.. تيجي نجيبها لما نأب ونغطس.. بالزورو ومايكه ولابه فقط.. كلام دا طاير من طنطا للمجر".

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