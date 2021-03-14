Advertisements

تقنية "الهولوجرام" تعيد العندليب الأسمر إلى قصر البارون

الأحد 14/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

في تجربة فريدة تُحاكي الواقع، ولإحياء ذكرى عبد الحليم حافظ بعد رحيله عن عالمنا منذ 44 عامًا، تعيد إلينا تقنية الهولوغرام" والإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد سهرة فنية من ليالي الزمن الجميل ومن سهرات العندليب برفقة الجوق السيمفوني (الأوركسترا) وذلك باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية في الثاني من أبريل المقبل بقصر البارون.

واختير قصر البارون خصيصًا لاستضافة هذا الحفل بعدما تم ترميمه بشكل كامل ليعود إلى رونقه وأصبح تحفة أثرية لجذب السياح، وهو ما يمثل فرصة للجماهير الراغبين في استعادة ذكرى الزمن الجميل والموسيقى الكلاسيكية المصرية على مسرح القصر.

وسيتمكن الحاضرون من محاكاة أجواء حفلات العندليب الأسمر، ويقام الحفل بالتنسيق مع شركة صوت الفن صاحبة حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الخاصة للفنان الكبير عبد الحليم حافظ في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً يوم 2 إبريل المقبل بعزف الجوق السيمفوني (الأوركسترا) ويتبعه عرض تقنية الإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد الذي يُجسد قصة القصر التاريخية وأسرار البارون إمبان في حدث تاريخي للقصر بعد ترميمه، وتعقد استراحة لمدة ربع ساعة ليخرج العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، على مسرح القصر ليعيدنا إلى الزمن الجميل ويطربنا بصوته العذب، حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وتعد هذه الحفلات هي الأولى جماهيريا التي تقام في قصر البارون منذ تجديده ومن المقرر أن يتسع الحفل الذي يقام بالحديقة المفتوحة بالقصر لأكثر من 1500 شخص مع اتباع كل إجراءات الأمن والإجراءات الاحترازية والتعقيم طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالحليم حافظ

أخبار تهمك

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

منذ 39 دقيقة

في متناول محدودي الدخل.. تفاصيل الحصول على شقة بفائدة 3 % بأقساط على 30 سنة

منذ ثلث ساعة

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يعلق على مشاركة ثنائي ليفربول المصاب في اليورو

منذ 42 دقيقة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

صورة نادرة.. نجوى فؤاد ترقص وعبد الحليم حافظ "بيطبلها"

"العندليب" عبد الحليم حافظ يعود إلى الحياة!

5 أشياء ينتظرها الجمهور في حفل كارول سماحة مع عبدالحليم حافظ

كارول سماحة تكشف تفاصيل غنائها بالهليوجرام مع العندليب الأسمر (فيديو)

بعد غياب طويل.. كارول سماحة وإليسا تعودان للساحة الفنية في حفل غنائي في المغرب

آخرهم مع كارول سماحة.. رحلة عبدالحليم حافظ والديو النسائي ممتدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

عاجل| إصابة فرد شرطة في مطاردة أمنية مع عنصر إجرامي بأطفيح

08:28 م

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

07:21 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

نجم منتخب مصر يوقع على رغبة انتقاله إلى الأهلي

08:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار