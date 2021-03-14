أحمد كريمة: قانون المنقولات أصبح سيفًا على رقبة الزوج



قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مشاكل قائمة المنقولات الزوجية من القضايا التي تكتظ بها محاكم الأسرة، حيث تُعرف من الناحية القانونية بأنها إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية.



وأضاف "كريمة"، في لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون المصري تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها.



وتابع: "من المكائد أنه إذا حدث شقاق بين الزوجين يفاجيء باستدعاء من قسم الشرطة بتهمة خيانة الأمانة، موجهًا نداء لوزارة العدل قائلًا: "هل قائمة المنقولات فى الحقيقة إيصال أمانة متهم فيها الزوج بالتبديد والخيانة أم أنها حق مدني"، مشيرًا إلى أن قانون تبديد المنقولات أصبح سيفًا على رقبة الزوج.



