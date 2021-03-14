أحمد كريمة: مشروع قانون الأحوال الشخصية يُخالف الشرع والدين



قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بتشريع الزوجة الثانية يُخالف الشرع والدين، مشددًا على أن بعض مواده «مخالفة للشريعة الإسلامية».



وأضاف "كريمة"، في لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم، قائلا: "علي أي شئ يعاقب الزوج.. ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود".



وتابع: "الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدًا للغرب، لأن هذا مخالف للشرع وسيطعن عليه بعدم الدستورية، معتبرًا أن هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة"، قائلًا: "الإسلام مش ملطشة" على حد قوله.



