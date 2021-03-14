بعد وضع حجر الأساس.. ما هي المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية؟

تسعى الدولة المصرية إلى تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما كبيرا لهذا القطاع الحيوى والمهم.



وتواصل الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل على عدد من المحاور، التى تساهم فى عمليات التنمية والتطوير، ومنها إقامة المناطق اللوجستية فى عدد من المحافظات.



وفى هذا السياق، قام الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، بوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية، على مساحة 46 فدانا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر.



جاء ذلك بحضور العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأشرف فريد، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المنطقة اللوجستية التجارية والإدارية الترفيهية بمحافظة الدقهلية:



- تم وضع حجر الأساس لإقامة منطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية.



- تقام المنطقة اللوجستية فى الدقهلية على مساحة 46 فدانا.



- تتضمن المنطقة اللوجستية إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية، إدارية، لوجيستية، بجانب أنشطة ترفيهية وفندق.



- تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المشروع مليار جنيه.



- سيصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء المرحلة الثانية الى ما يقرب من مليارى جنيه.



- توفر المنطقة المقرر إقامتها 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



- ستكون الأولوية فى فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة الدقهلية.



- تتضمن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية إنشاء محلات تجارية ومطاعم وأخرى ترفيهية مثل دور سينما وملاهى وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن.



- من المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال 18 شهرا.



- تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقى ومكاتب إدارية وتجارية.



وعلى هامش وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية فى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارٍ حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.



وشدد المصيلحى، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات، لافتا إلى أنه تم طرح 4 مخازن استراتيجية.



من جانبه، أكد العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، تبلغ 18 مشروعا في 11 محافظة، باستثمارات 49 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلا عن مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات الى 27 مشروعا فى 19 محافظة بما يغطى ما يقرب من 70% من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقى بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلا عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.