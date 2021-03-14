خدمات رعاية صحية واجتماعية للصحفيين.. تعرف على تفاصيل برنامج ياسر سليم الانتخابي

أعلن ياسر سليم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل برنامجه الانتخابي، والذي يركز على تقديم خدمات للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وأيضًا رقمنة خدمات النقابة، للتسهيل على الزملاء، وتوفير الوقت والمجهود.









وجاء برنامج ياسر سليم كالتالي:





- رقمنة خدمات النقابة بالكامل لتيسير حصول الزميل على الخدمات، ويتم ذلك بالتعاون مع شعبة محرري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شرفت برئاستها قبل أعوام، نظرا لما يمتلكه محررو الشعبة من علاقات واسعة مع مؤسسات وشركات التقنية المحلية والعالمية.





فيما يتعلق بمشروع العلاج، فلدي حل غير مسبوق وجذري لأزمة مشروع العلاج، يتمثل في التعاون والتكامل مع نقابات مهنية أخرى عدد أعضائها محدود أو مقارب لعدد الصحفيين، وذلك لعمل مشروع علاج موحد ضخم يتلافي العيوب الجذرية المتمثلة في قلة عدد أعضاء المشروع بنقابة الصحفيين مقارنة بنقابات أخرى ضخمة كالمحامين والأطباء والمهندسين، ومن شأن التعاقد الجماعي لعدد من النقابات على مشروع علاج موحد أن يغري المؤسسات العلاجية والأطباء على التعاقد وتقديم عروض أفضل وخدمة أكبر.





أسعى في هذا الصدد لإيجاد منظومة طبية ذكية تشمل الآتي:





- مستشفى إلكتروني لعلاج الصحفيين عن بعد، وهو عبارة عن بوابة رقمية تجمع الصحفيين وأسرهم والأطباء والمستشفيات المشاركين في مشروع العلاج، بحيث يتمكن الصحفي أو أحد من أسرته من التواصل مع طبيب ما للحصول على استشارة مبدئية إن لم يستدع الأمر الذهاب للعيادة أو المستشفى، وسيتم تقنين عوائد يحصل عليها كل طبيب وفق عدد الحالات التي يتلقاها ويتفاعل معها عبر الانترنت، فضلاً عن مزايا أخرى، لإغرائه بالاستجابة للزميل طالب خدمة العلاج عن بعد.





(لي تجربة قريبة من هذه الفكرة نفذتها خلال السنوات القليلة الفائتة، بعمل سلسلة مجموعات علاج الصحفيين على تطبيقي واتساب وتيليجرام ومجموعة رعاية الصحفيين وأسرهم على الفيسبوك، تجمع الصحفيين والأطباء للحصول على العلاج عن بعد، ويستفيد منها آلاف الصحفيين وأسرهم، وهي نواة للفكرة السابقة المعروضة بعمل المستشفى الافتراضي).





- منظومة طيبة إلكترونية لدى مقدمي الخدمة العلاجية.





- مركز خدمة ودعم فني علي مدار الساعة.





- يتم السداد من خلال قنوات الدفع المعروفة والمتعددة (وليس شركة فوري فقط).





- موافقات طبية بواسطة تطبيق الهاتف المحمول.





- خدمة الدليل من خلال التطبيق لسهولة وسرعة البحث.





- بطاقة إلكترونية لا تلامسية لتقديم الخدمة.





وكان قد تقدم الزميل الصحفي ياسر سليم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس الجاري.



