راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

يحاول مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق حول تجديد عقده.

وتمسك ساسي، بعدة شروط من أجل الموافقة على الاستمرار بين صفوف القلعة البيضاء، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

ويرغب النجم التونسي، في الحصول على عقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة، وليس موسم واحد فقط كما تطالب إدارة النادي.

كما طالب اللاعب طالب بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو و200 ألف، من أجل التجديد على أن يحصل على نصف عقده الجديد كمقدم تعاقد.

ويستعد الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.