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أحمد كريمة ينفعل بعد اتهامه بالتحريض على تعدد الزوجات

الأحد 14/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، منفعلًا على اتهام البعض له بأنه يحرض الشباب على تعدد الزوجات، مشددًا على أن الأصل عند الشافعية والحنابلة عدم التعدد في الزوجات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الصحابة لم يُعدد في الزوجات.

وأضاف "كريمة"، في لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات عندما كان متزوجًا من السيدة خديجة رضي الله عنها، مشيرًا إلى أن الرسول لم يُعدد الزوجات إلا وعمره 53 عامًا ولم يكن المقصود به الشهوة الجنسية مطلقًا.

وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن تعدد الزوجات ليس سنة ولا واجب وإنما هو أمر مباح فقط إذا وجدت المقتضيات والداعي لذالك وليس هو الأصل.

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