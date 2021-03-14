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إصابة طالب ومدرس في حادث مروري بكفر الشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قامت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالاطمئنان على حالة أحمد محمود محمد حطب16 سنة طالب بالصف الأول التجاري بمدرسة المقصبة التجارية ببر بحري، المصاب باشتباه نزيف بالمخ، ومحمود سعد محمود،مدرس لغة إنجليزية في مدرسة المقصبة الاعدادية المصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى.

حيث أجريت له عملية جراحية في حادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلانها وسيارة ملاكي بالقرب من المدرسة، ونقلت سيارات الإسعاف الطالب للمستشفى العام،والمدرس لمستشفى البرلس، داعيا الله أن ينعم عليهما بالشفاء العاجل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها اطمأنت على حالة الطالب والمدرس، وتواصلت مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة،والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للطالب والمدرس.

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