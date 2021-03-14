الخارجة يفوز على القيس في القسم الثالث



وأقيمت بالأمس خمسه مباريات ، حيث فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق مركز شباب سمالوط، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.



كما فاز فريق ناصر الفكرية، علي فريق مركز شباب مغاغه، بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب ناصر الفكرية.



وتعادل فريق بني مزار، مع فريق نادي ملوي، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على مركز شباب مطاي.



وفاز فريق القوصية، علي فريق الوليدية، بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الوليدية.



وفاز فريق الوادي الجديد، علي فريق الهنداو، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراه الت ي جمعتهما علي ملعب الوادي الجديد.





ترتيب المجموعة الثالثة



1- نادي ملوي 31 نقطة

2- مركز شباب الخارجة 27 نقطة

3- مركز شباب ناصر ملوي 27 نقطة

4- ناصر الفكرية 26 نقطة

5- القوصية 26 نقطة

6- مركز شباب القيس 20 نقطة

مركز شباب سمالوط 16 نقطة

8- مركز شباب مغاغه 15 نقطة

9- الوادي الجديد 13 نقطة

10- الوليدية 12 نقاط

11- بني مزار 11 نقاط

12- الهنداو 11 نقاط

=فاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق مركز شباب القيس، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعه عشر لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي 2020\2021.