ختام كأس مصر للسباحة بالزعانف والإعلان عن قائمة المنتخب القومي خلال أيام

اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مراحل ١٧ و ١٩ سنة وعمومى داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة ١٠٠٠ سباح وسباحة يمثلون ٦٦ نادى وأكاديمية ومركز شباب ، حيث جاءات المنافسات قوية خلال البطولة التي أستمرت علي مدار أربعة أيام ، نجح خلالها أبطال نادى الغابة في الحصول علي المركز الاول في ترتيب العام لمرحلة ١٩ سنة و العمومي ، فيما نجح ابطال نادى وادي دجلة في الحصول علي المركز الاول لمرحلة ١٧ سنة .





وأعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي ، بأنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن أسماء اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب القومي الذي سيشارك خلال بطولتي العالم للناشئين بإيطاليا يونيو القادم ، وبطولة العالم للكبار بروسيا المقرر لها في يوليو القادم .





وجاءت نتائج بطولة كأس مصر كالتالي :





حيث أحتل نادي وادى دجلة الترتيب العام لمرحلة ١٧ سنة ، وجاء نادي دجلة في المركز الثاني ، والصيد في المركز الثالث ، وحصلت السباحة جميلة علي صابر ، هيئة قناة السويس علي كاس أحسن سباحة ، وأحمد ايهاب من نادي وادي دجلة كاس احسن سباح .





وفي مرحلة ١٩ سنة حصل نادي الغابة علي المركز الأول في الترتيب العام ، والصيد في المركز الثاني ، والاتحاد السكندرية في المركز الثالث ، وحصلت مايا هيثم من نادي الجيش ، علي كأس افضل سباحة ، وحصول محمود وليد ، من الغابة علي كأس أحسن سباح .





وفي مرحلة العمومي حصل نادي الغابة علي المركز الأول ترتيب عام المرحلة، والصيد وسموحة علي المركزين الثاني والثالث ، فيما حصلت هديل محمود من نادي الصيد علي كأس أحسن سباحة ، وسيف أيمن من نادي الغابة، علي كأس أحسن سباح .





وذلك بحضور مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي وتستمر فاعليات البطولة