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ختام كأس مصر للسباحة بالزعانف والإعلان عن قائمة المنتخب القومي خلال أيام

الأحد 14/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مراحل ١٧ و ١٩ سنة وعمومى داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة ١٠٠٠ سباح وسباحة يمثلون ٦٦ نادى وأكاديمية ومركز شباب  ، حيث جاءات المنافسات قوية خلال البطولة التي أستمرت علي مدار أربعة أيام ، نجح خلالها أبطال نادى الغابة في الحصول علي المركز الاول في ترتيب العام لمرحلة ١٩ سنة و العمومي ، فيما نجح ابطال نادى وادي دجلة في الحصول علي المركز الاول لمرحلة ١٧ سنة . 

وأعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي ، بأنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن أسماء اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب القومي الذي سيشارك خلال بطولتي العالم للناشئين بإيطاليا يونيو القادم ، وبطولة العالم للكبار بروسيا المقرر لها في يوليو القادم . 

وجاءت نتائج بطولة كأس مصر كالتالي : 

 حيث أحتل نادي وادى دجلة الترتيب العام لمرحلة ١٧ سنة ، وجاء نادي دجلة في المركز الثاني ، والصيد في المركز الثالث ، وحصلت السباحة جميلة علي صابر ، هيئة قناة السويس علي كاس أحسن سباحة ، وأحمد ايهاب من نادي وادي دجلة كاس احسن سباح .

وفي مرحلة ١٩ سنة حصل نادي الغابة علي المركز الأول في الترتيب العام ، والصيد في المركز الثاني ، والاتحاد السكندرية في المركز الثالث ، وحصلت مايا هيثم من نادي الجيش ، علي كأس  افضل سباحة ، وحصول محمود وليد ، من الغابة علي كأس أحسن سباح . 

وفي مرحلة العمومي حصل نادي الغابة علي المركز الأول ترتيب عام المرحلة،  والصيد وسموحة علي المركزين الثاني والثالث ، فيما حصلت هديل محمود من نادي الصيد علي كأس أحسن سباحة ، وسيف أيمن من نادي الغابة،  علي كأس أحسن سباح .

وذلك بحضور مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي وتستمر فاعليات البطولة

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