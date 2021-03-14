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خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

الأحد 14/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، أزمة جديدة داخل صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الأبيض نظيره الترجي التونسي في اللقاء المقرر له بعد الغد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

 

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، قامت بإلغاء بند بدل السكن للناشئين الغير مقمين بالقاهرة الذي تم تصعدهم للفريق الأول.

 

وأضاف : وبناءا على قرار اللجنة حدثت أزمة كبير لكلا من "أسامة فيصل وأحمد عيد وحسين فيصل وحسام أشرف" رباعي الفريق الكروي، وتم تهديدهم بالطرد من شققهم المؤجرة بسبب تأخر دفع الإيجار لمدة ٤ أشهر .

 

وواصل : قيمة الإيجار المتاخر هو مبلغ ٤٨ ألف جنيه، وتدخلت أهالي اللاعبين ويتم دفع الإيجار، لحل الأمر.

 

وأتم المصدر ذاته :  ناشئ الزمالك اشتكوا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق للتدخل وحل الأمر مع الإدارة.

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