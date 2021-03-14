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فوز الواسطى وطامية واطسا بالجولة الـ 18 ببالقسم الثالث

الأحد 14/مارس/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر .

حيث نجح الواسطى فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ابو كساة ، واحرز اهداف الواسطى كلا من محمد صبرى وأحمد هلال وعلاء جمعه ، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 33 ويتوقف رصيد ابو كساة عند 30 نقطة .

ونجح طامية فى تحقيق فوز على مطرطارس بنتيجة 1/2 فيما خسر اهناسيا مباراته أمام عاملين غارب بثلاثية نظيفة .

وتعادل ببا مع راس غارب بنتيجة 1/1 كما تعادل مركز شباب الفيوم أمام سنورس بنتيجة 1/1 ونجح اطسا فى تحقيق فوز هام على سينزو بهدف نظيف .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 35 نقطة .
2 - طامية 33 نقطة .
3 - عاملين غارب 31 نقطة
4 - ابو كساة 30 .
5 - مطرطارس 27 نقطة .
6 - سينزو 26 نقطة .
7 - سنورس 25 نقطة
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة
10 - ابشواى 17 نقاط .
11 - اطسا 16 نقطة
12 - اهناسيا 13 نقطة .
13 - راس غارب 13 نقطة .

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