فوز الواسطى وطامية واطسا بالجولة الـ 18 ببالقسم الثالث



ونجح طامية فى تحقيق فوز على مطرطارس بنتيجة 1/2 فيما خسر اهناسيا مباراته أمام عاملين غارب بثلاثية نظيفة .



وتعادل ببا مع راس غارب بنتيجة 1/1 كما تعادل مركز شباب الفيوم أمام سنورس بنتيجة 1/1 ونجح اطسا فى تحقيق فوز هام على سينزو بهدف نظيف .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 35 نقطة .

2 - طامية 33 نقطة .

3 - عاملين غارب 31 نقطة

4 - ابو كساة 30 .

5 - مطرطارس 27 نقطة .

6 - سينزو 26 نقطة .

7 - سنورس 25 نقطة

8 - ببا 21 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة

10 - ابشواى 17 نقاط .

11 - اطسا 16 نقطة

12 - اهناسيا 13 نقطة .

13 - راس غارب 13 نقطة .



اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر .حيث نجح الواسطى فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ابو كساة ، واحرز اهداف الواسطى كلا من محمد صبرى وأحمد هلال وعلاء جمعه ، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 33 ويتوقف رصيد ابو كساة عند 30 نقطة .