Advertisements
فوز الواسطى وطامية واطسا بالجولة الـ 18 ببالقسم الثالث
الأحد 14/مارس/2021 - 06:37 م
محمد الحسيني
Advertisements
اختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر .
حيث نجح الواسطى فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ابو كساة ، واحرز اهداف الواسطى كلا من محمد صبرى وأحمد هلال وعلاء جمعه ، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 33 ويتوقف رصيد ابو كساة عند 30 نقطة .
ونجح طامية فى تحقيق فوز على مطرطارس بنتيجة 1/2 فيما خسر اهناسيا مباراته أمام عاملين غارب بثلاثية نظيفة .
وتعادل ببا مع راس غارب بنتيجة 1/1 كما تعادل مركز شباب الفيوم أمام سنورس بنتيجة 1/1 ونجح اطسا فى تحقيق فوز هام على سينزو بهدف نظيف .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - الواسطى 35 نقطة .
2 - طامية 33 نقطة .
3 - عاملين غارب 31 نقطة
4 - ابو كساة 30 .
5 - مطرطارس 27 نقطة .
6 - سينزو 26 نقطة .
7 - سنورس 25 نقطة
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة
10 - ابشواى 17 نقاط .
11 - اطسا 16 نقطة
12 - اهناسيا 13 نقطة .
13 - راس غارب 13 نقطة .
حيث نجح الواسطى فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ابو كساة ، واحرز اهداف الواسطى كلا من محمد صبرى وأحمد هلال وعلاء جمعه ، ليرتفع رصيد الواسطى للنقطة 33 ويتوقف رصيد ابو كساة عند 30 نقطة .
ونجح طامية فى تحقيق فوز على مطرطارس بنتيجة 1/2 فيما خسر اهناسيا مباراته أمام عاملين غارب بثلاثية نظيفة .
وتعادل ببا مع راس غارب بنتيجة 1/1 كما تعادل مركز شباب الفيوم أمام سنورس بنتيجة 1/1 ونجح اطسا فى تحقيق فوز هام على سينزو بهدف نظيف .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - الواسطى 35 نقطة .
2 - طامية 33 نقطة .
3 - عاملين غارب 31 نقطة
4 - ابو كساة 30 .
5 - مطرطارس 27 نقطة .
6 - سينزو 26 نقطة .
7 - سنورس 25 نقطة
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة
10 - ابشواى 17 نقاط .
11 - اطسا 16 نقطة
12 - اهناسيا 13 نقطة .
13 - راس غارب 13 نقطة .
Advertisements