تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد 14-3-2021
|
سعر بيع الدولار
|
سعر شراء الدولار
|
البنك
|
15.74
|
15.64
|
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|
15.74
|
15.64
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.72
|
15.62
|
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار فى البنك العربي الإفريقي
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في ايجى بنك
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.79
|
15.69
|
" saib"
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك بلوم
|
16.75
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك البركة
|
15.72
|
15.62
|
سعر الدولار في بنك قناة السويس
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
|
15.73
|
15.63
|
MIDBANK
|
15.72
|
15.62
|
سعر الدولار في المصرف المتحد
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في المصرف العربي
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
|
15.73
|
15.63
|
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
|
15.75
|
15.65
|
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
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