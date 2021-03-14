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تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد 14-3-2021

الأحد 14/مارس/2021 - 06:33 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر الدولار نحو 15.62 جنيهًا للشراء، و15.72 جنيهًا للبيع.

وبلغ أعلى سعر صرف للدولار  15.69 جنيهًا للشراء، و15.79 جنيهًا للبيع، وأقل سعر للدولار  15.63 جنيهًا للشراء، و15.73 جنيهًا للبيع.


وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية:

 

سعر بيع الدولار

سعر  شراء الدولار

البنك

15.74

15.64

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.74

15.64

سعر الدولار في بنك مصر

15.72

15.62

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.73

15.63

سعر الدولار فى البنك العربي الإفريقي

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.65

سعر الدولار في ايجى بنك

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك عودة

15.79

15.69

" saib"

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك بلوم

16.75

15.65

سعر الدولار في بنك البركة

15.72

15.62

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

15.73

15.63

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك المشرق

15.75

15.65

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.73

15.63

MIDBANK

15.72

15.62

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

15.73

15.63

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.65

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

 



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