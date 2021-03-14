أحياء العاصمة في 24 ساعة: مصادرة 80 شيشة بحي شرق ومصر القديمة.. ومقترح بإنشاء كوبري مشاة بالشرابية

تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الأحد:-



- حي شرق مدينة نصر

تم مصادره عدد ٣٠ شيشة من داخل كافيه جومانجي بمساكن عثمان عماره رقم ٧١، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد أنور رئيس الحي لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



- حي الشرابية

تفقد المهندس حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ورئيس حي الشرابية، منطقة أبو خليفة لدراسة المقترح المقدم لإنشاء كوبري مشاة يخدم المواطنين.



- حي مصر القديمة

قامت الأجهزه التنفيذيه بالحي بحمله مكبره للتفتيش علي الكافيهات والمقاهي، وأسفرت عن رفع محتوياتها ومصادرة عدد ٥٠ شيشه من الكافيهات التاليه:

(ميلانوا - ريحانه - الحرية - والمعمورة) بالمنيل، وتم ايداع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.



- حي المعادي

الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة بشارع 71 تقاطع شارع 10، وتم إعادة الشي لأصله.



- حي المرج

نفذت الأجهزة التنفيذية للحي، 9 قرارات غلق بشارع رشاد الفحام من ش الشهيد وش البترول وأرض المصنع بشارع مؤسسة الزكاة وذلك بناء على شكاوى المواطنين بمعرفة إدارة المحلات ومسئول الغلق.