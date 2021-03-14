Advertisements

أحياء العاصمة في 24 ساعة: مصادرة 80 شيشة بحي شرق ومصر القديمة.. ومقترح بإنشاء كوبري مشاة بالشرابية

الأحد 14/مارس/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الأحد:-

- حي شرق مدينة نصر
تم مصادره عدد ٣٠ شيشة من داخل كافيه جومانجي بمساكن عثمان عماره رقم ٧١، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد أنور رئيس الحي لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

- حي الشرابية
تفقد المهندس حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ورئيس حي الشرابية، منطقة أبو خليفة لدراسة المقترح المقدم لإنشاء كوبري مشاة يخدم المواطنين.

- حي مصر القديمة
قامت الأجهزه التنفيذيه بالحي بحمله مكبره للتفتيش علي الكافيهات والمقاهي، وأسفرت عن رفع محتوياتها ومصادرة عدد ٥٠ شيشه من الكافيهات التاليه:
(ميلانوا - ريحانه - الحرية - والمعمورة) بالمنيل، وتم ايداع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

- حي المعادي
الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة بشارع 71 تقاطع شارع 10، وتم إعادة الشي لأصله.

- حي المرج
نفذت الأجهزة التنفيذية للحي، 9 قرارات غلق بشارع رشاد الفحام من ش الشهيد وش البترول وأرض المصنع بشارع مؤسسة الزكاة وذلك بناء على شكاوى المواطنين بمعرفة إدارة المحلات ومسئول الغلق.

أخبار تهمك

تراجع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد 14-3-2021

منذ نصف ساعة

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يومين

خاص.. رباعي الزمالك يقدم شكوى لكارتيرون بسبب "إنذار بالطرد"

منذ أقل من نصف ساعة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في نص أمر إحالة المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ نصف ساعة

السلع والدراسة.. 3 رسائل عاجلة من الحكومة عن شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ يوم

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ أقل من ساعة

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:16 م

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

سداد على 30 عاما وبفائدة 3%.. السيسي يصدر توجيها بشأن التمويل العقاري لمحدودي الدخل

05:48 م

راتب خرافي.. فرجاني ساسي يحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

06:30 م

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

09:58 ص

بعد تفشي الموجة الثالثة.. دول تعلن الإغلاق بسبب كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار