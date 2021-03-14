"مجلس الدولة" يكشف تفاصيل وشروط تعيين عضوات بالمجلس

قال طه كرسوع، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن المجلس وافق على تعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار "كرسوع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم أعلنوا فتح باب التعيين في وظيفة مندوب، ونائب بمجلس الدولة، ويشترط للتقدم الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل، إلى جانب الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا إحداهما في القانون العام، ولا يشترط سن معين.



وأضاف أن الشروط المقررة هى المتعارف عليها بصرف النظر عن جنس المتقدم، موضحا أنه سيتم بدء سحب الملفات اعتبارا من 27 مارس وحتى 8 إبريل، على أن يكون التقديم اعتبارا من 15 إبريل.

